至於各界關注的庫存議題，杜書全表示，庫存金額過去最高峰曾達640億元，去年底573億元，今年第一季456億，年底應可達到440億元，庫存金額回到2021年第三季及第四季水準。庫存天數部份，還是超過50天，比理想值稍高，聯強會依市場現況彈性管理。
今年現金股股利發放每股3.5元，發放率37％。
市場疲弱主因對主軸產品需求低於預期，但新產品部份，消費市場雖然大幅衰退，但智慧型裝置卻有成長，商用來自雲端及物聯網也都有50％到70％的成長，新的商品，聯強會加強銷售及市場開發。
聯強（2347）於11日召開法說會，副總裁杜書全表示，全球整體市場復甦腳步比預期緩慢且不如預期，第二季仍會是蠻辛苦的季度，至於全年度的展望，原本年初預期谷底落在第一季、第二季回穩，第三、四季回到正成長，但目前看起來市場回復速度比預期緩慢，市場回溫需要的時間比年初預期的，還要再拉長。
至於各界關注的庫存議題，杜書全表示，庫存金額過去最高峰曾達640億元，去年底573億元，今年第一季456億，年底應可達到440億元，庫存金額回到2021年第三季及第四季水準。庫存天數部份，還是超過50天，比理想值稍高，聯強會依市場現況彈性管理。
今年現金股股利發放每股3.5元，發放率37％。
市場疲弱主因對主軸產品需求低於預期，但新產品部份，消費市場雖然大幅衰退，但智慧型裝置卻有成長，商用來自雲端及物聯網也都有50％到70％的成長，新的商品，聯強會加強銷售及市場開發。
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