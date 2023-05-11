至於各界關注的庫存議題，杜書全表示，庫存金額過去最高峰曾達640億元，去年底573億元，今年第一季456億，年底應可達到440億元，庫存金額回到2021年第三季及第四季水準。庫存天數部份，還是超過50天，比理想值稍高，聯強會依市場現況彈性管理。

今年現金股股利發放每股3.5元，發放率37％。

市場疲弱主因對主軸產品需求低於預期，但新產品部份，消費市場雖然大幅衰退，但智慧型裝置卻有成長，商用來自雲端及物聯網也都有50％到70％的成長，新的商品，聯強會加強銷售及市場開發。