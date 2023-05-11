和泰車分析，受惠於進口車尤其是LEXUS配車增加，RX大改後接單暢旺、NX大量到港等因素，皆挹注獲利表現。
此外，和泰車指出，國瑞在HINO及Town Ace等商用車銷售成長帶動下，亦增加營收及獲利。其他包括和潤於中古車、機車分期業務雙位數成長，及整體應收帳款淨額持續累積；長源今年今年第一季車額充足，小商車及商旅車銷售亦帶來豐沛成果。
不過，和泰車也表示，大陸和通營收受則受到晶片缺貨及RX新車尚未到貨影響，可銷售台數較少，稍有衰退。
隨今年以來品牌新車銷售亮眼，轉投資同步成長，車業龍頭和泰車（2207）第一季業績飆高！單季營收679.7億元，較去年同期成長11.5％，稅後純益50.6億元，年增17.9％，每股純益9.27元，改寫單季獲利新高。
和泰車分析，受惠於進口車尤其是LEXUS配車增加，RX大改後接單暢旺、NX大量到港等因素，皆挹注獲利表現。
此外，和泰車指出，國瑞在HINO及Town Ace等商用車銷售成長帶動下，亦增加營收及獲利。其他包括和潤於中古車、機車分期業務雙位數成長，及整體應收帳款淨額持續累積；長源今年今年第一季車額充足，小商車及商旅車銷售亦帶來豐沛成果。
不過，和泰車也表示，大陸和通營收受則受到晶片缺貨及RX新車尚未到貨影響，可銷售台數較少，稍有衰退。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。