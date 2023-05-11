和泰車分析，受惠於進口車尤其是LEXUS配車增加，RX大改後接單暢旺、NX大量到港等因素，皆挹注獲利表現。

此外，和泰車指出，國瑞在HINO及Town Ace等商用車銷售成長帶動下，亦增加營收及獲利。其他包括和潤於中古車、機車分期業務雙位數成長，及整體應收帳款淨額持續累積；長源今年今年第一季車額充足，小商車及商旅車銷售亦帶來豐沛成果。

不過，和泰車也表示，大陸和通營收受則受到晶片缺貨及RX新車尚未到貨影響，可銷售台數較少，稍有衰退。