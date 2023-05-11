新光三越總經理吳昕陽所偏愛的其中一幅作品，以鴛鴦為主題。（吳奕萱攝）

「丹青傳奇—姚旭燈畫展」即日起至5月22日，於新光三越台北信義新天地A9 9F展出。（新光三越提供）

旅日膠彩畫大師姚旭燈，自1992年首次於新光三越舉辦個展後，睽違30年，再度來到新光三越台北信義新天地A9舉辦最新個展，即日起至5月22日登場，共展出67幅最新畫作，包括以3840萬日幣被知名企業家收購，創下台日兩地銷售新紀錄的「富貴開花」等作品。

今（11日）開幕酒會，新光三越新任董事長吳東昇、新光三越總經理吳昕陽，及董事吳東進，叔姪3人更首度一同出席新光三越活動。

新光三越總經理吳昕陽表示，30年前南西店剛開幕時，就舉辦過姚老師的展覽，兩人認識多年，後來姚老師旅居日本，去年回台時曾一起吃過飯、拜訪姚老師的畫室，進而促成這場睽違30年的畫展，展出都是最新的作品，並透露姚旭燈喜歡「蹲馬步作畫」，一創作就是12個小時，精神非常令人感動。

吳昕陽分享自己特別喜愛「南園第一美」這幅作品，以鴛鴦為主題，表示「水紋部分處理的非常好」。

姚旭燈旅日42年，19歲起便在台灣省立美術館推出個展、33歲當選全球10大傑出青年、40歲被日本美術年鑑評為優勝藝術家，得到「畫伯」美譽，至今走訪亞洲各國舉辦68場個展。