水務局正工程司鍾源康。(蔡依珍攝)

觀光旅遊局專門委員李復華籌辦多項桃園特色活動及2016台灣燈會，完成桃園第一個跨局處大型活動。(蔡依珍攝)

李復華的83歲父親也到場祝賀。(蔡依珍攝)

衛生局主任祕書黃翠咪新冠疫情高峰期間24小時待命擔任聯絡人，提供民眾最新疫情資訊。(蔡依珍攝)

衛生局主任祕書黃翠咪。(蔡依珍攝)

就業職訓服務處祕書鄭維杰開發結合就業資源與檔案應用桌遊，在行政院2022文創徵件競賽獲獎。(蔡依珍攝)

就業職訓服務處祕書鄭維杰。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政11日表揚17位獲獎的桃園市模範公務人員。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政11日表揚17位獲獎的桃園市模範公務人員，有感而發指出，桃園事情特別多、特別複雜，每一位得獎公務員的事蹟只有桃園有，「假如想挑戰公務體系生涯，就選桃園！」，他以桃園公務員為傲，重申熱忱、專業、效率、操守和理性領導5原則，期許未來桃園市政府也能成為模範縣市，成全台所有縣市政府標竿。

張善政今表揚112年獲選的獲選17位桃園市模範公務人員，並給予5萬獎金和5天公假，他說獎金公假聊表心意，遠不如得獎公務員的付出，但也妙語如珠向來參與的家屬說：「老公說獎金只有3萬不要相信，另外2萬被暗摃起來了！」他也笑說獎金應該存不下來，請同事家人吃飯就花完了，5天假期出去玩還要自掏腰包，得獎好辛苦，並提到5天假期出國旅遊都可以，「但桃市府不負擔旅費唷！」

話鋒一轉張善政說，每一位得獎的公務員事蹟大多只有桃園才會有，「其他縣市哪來的航空城！」，能順利推動大家都是背後最大功臣。他提到，上任來看到市政會議很多簡報，發現桃園事情特別多、特別複雜，直言桃園是最年輕城市，正在經歷成長陣痛期，問題特別多，需要公務同仁發揮智慧和創意解決，「假如公務體系生涯想挑戰更多，選桃園就對了！」並向在場公務員說：「你們都挑對地方了！」

「我以桃園公務員為傲，謝謝你們！」張善政也說，桃園模範公務員的事蹟遠勝過其他縣市，他繼續勉勵大家，要有熱忱、專業、效率、操守和理性領導風範，拒絕威權作風，透過講道理奠定同意基礎，進而支持決定，期許這樣的行事作風影響整個市府，讓桃園未來有機會成為模範市政府，成其他縣市典範。

地政局科長吳宏霖建立航空城聯合服務中心重要服務據點，健全溝通管道；首創安置配地與住宅雙軌並進等多項安置措施，並規畫優先搬遷機制，兼顧民眾權益與工程需要。

觀光旅遊局專門委員李復華籌辦多項桃園特色活動及2016台灣燈會，完成桃園第一個跨局處大型活動；積極檢討法令及輔導民宿業者合法化，連續多年獲全國旅宿業務評比特優。

衛生局主任祕書黃翠咪新冠疫情高峰期間24小時待命擔任聯絡人，提供民眾最新疫情資訊；首創醫療小管家、社區復健服務、緊急醫療品質計畫等措施，提升市民健康照護品質。

就業職訓服務處祕書鄭維杰助桃園獲國發會第19屆金檔獎，為全國第一個就業服務機關獲得此項殊榮縣市；開發結合就業資源與檔案應用桌遊，獲行政院2022文創徵件競賽佳作；結合GOOGLE MAP與台灣就業通職缺資訊開發桃園市工作職缺地圖網站。

17位獲選優秀的公務人員分別為府本部參事辛柏逸、教育局科長巫珍妮、社會局科長施威良、地政局科長吳宏霖、工務局股長韓治安、水務局正工程司鍾源康、交通局專員周宏科、觀光旅遊局專門委員李復華、衛生局主任秘書黃翠咪、環境保護局股長陳傳榮、消防局專員彭國銘、消防局小隊長姚政宏、人事處科長陳苑芳、殯葬管理所所長許威儀、就業職訓服務處秘書鄭維杰、建築管理處副總工程司徐鍇、新屋區公所課長徐浩桓，除獲頒一座獨一無二的全身客製化公仔獎座外，另頒給新臺幣5萬元獎金及核予公假5日，此外，地政局科長吳宏霖及建築管理處副總工程司徐鍇也代表桃園市政府參加112年行政院模範公務人員選拔。