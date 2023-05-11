前立委郭正亮。（資料照片）

對於近日前立委郭正亮認為蔡政府擋疫苗，但迫於慈濟的壓力才放行；總統府發言人表示，郭正亮的相關談話全屬捏造不實。而美麗島電子報董事長吳子嘉披露，為何不敢告郭正亮？因為告的結果， BNT的案子到法院，只要一開庭，合約解密，一旦解密，賴清德不用選了！

前立委郭正亮 10日指出，蔡政府擋疫苗，主要是想保護國產疫苗，不希望BNT太快進口施打，但迫於慈濟的壓力才放行；而蔡政府對於上海復星的厭惡，也是不希望被認為透過中國大陸救台灣人的命，讓意識形態高於台灣老百姓的生命之上，真的太可惡。

總統府發言人林聿禪今（11）日表示，郭正亮的相關談話全屬捏造不實，郭正亮身為公眾人物，卻無視言責，以不實言論誤導輿論，總統府對於此類操弄不實訊息、製造對立的行為給予譴責。

美麗島電子報董事長吳子嘉今在中天電視《新聞千里馬》直言，如果郭正亮是捏造，就去告郭正亮，總統府也可以告人啊，為什麼不敢告？因為告的結果，只要一開庭，BNT的案子走到法院裡面，會發生什麼事情？

吳子嘉披露，目前BNT合約封存30年，但在兩個條件之下解密，官方要求或法院要求都會解密。要是敢告郭正亮，告的結果， BNT的案子到法院，只要一開庭，合約解密，一旦解密，賴清德不用選了！

吳子嘉強調，綠營偷雞摸狗之徒，比比皆是，BNT事件只是開始，後面還有，時間到了一件一件通通冒出來。到9月10月，所有爆料會陸續出籠，精彩的還在後面，賴清德嚇死了。