長興表示，市場緩步回溫，各事業部門出貨落底回升，三大事業產品出貨增加。隨大陸經濟復甦、電子產業去化庫存壓力漸減，預期今年營運可望逐季走升至第三季。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商。生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共23個；除在高雄、蘇州設立研發中心之外，也在北京以及大陸7個廠內配置實驗室，深耕材料產業，開發高端產品應用。

長興第一季三大事業部門營收佔比分別為合成樹脂53％、電子材料27％、特用材料20％。其中，合成樹脂受惠大陸需求回穩，出貨量顯著成長，對營收、獲利的貢獻比重高。

不過，電子材料、特用材料仍受到產業去化庫存影響，且因去年同期高基期因素，獲利貢獻相較去年同期落差較大。

長興指出，整體而言，第一季三大事業部門出貨逐月增加，營收穩定回升，其中合成樹脂增幅較為顯著，特用材料、電子材料雖有落底跡象，但仍待電子產業景氣復甦，預期下半年需求回升，將帶動第三季傳統旺季表現。