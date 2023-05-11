大潤發阿奇儂Ｘ鮮乳坊戀乳雪糕生巧克力，4入119元。（大潤發提供）

大潤發桂冠冰菓室金萱花生雪糕，4入118元。（大潤發提供）

全聯茶湯會紅豆拿鐵雪糕，特價125元。（全聯提供）

家樂福福爾摩沙木瓜牛奶雪糕，4入109元。（家樂福提供）

家樂福Lotte爽冰傳統布丁口味，45元。（家樂福提供）

愛買COMEBUY百香瑤果樂冰棒，5月16日前4入特價99元。（愛買提供）

愛買哈根達斯夢幻甜果特賞迷你杯，5月16日前4入特價499元。（愛買提供）

夏季到，超市量販陸續推出新冰，今年主打特色「甜點系」、「飲料系」及「濃厚系」冰品，除了多款和知名手搖飲聯名外，也有夏日最愛的芒果口味、超滑順生巧克力口味，好吃又好拍。

全聯於3月中起陸續推出特色「甜點系」新冰，像是阿奇儂與法朋聯名的老奶奶檸檬蛋糕雪糕，另一款德式布丁雪糕，則把德式布丁轉換為創新冰品；全聯今年也獨家開賣「Lotte爆爆星星冰棒」，最外層是咖啡冰淇淋，內層則加入跳跳糖增加樂趣。

至於往年受到喜愛的「飲料系」冰品，全聯今年推出手搖飲茶湯會系列，將飲料變身冰品的2款新品：翡翠檸檬雪酪冰棒、紅豆拿鐵雪糕；另還有老牌蘇打餅中祥，聯名知名飲品店北回，所推出的熱銷冠軍木瓜牛奶口味冰品；而喜愛大容量的消費者，首推大容量「Pols保羅熊極濃重乳冰淇淋」。

大潤發推出超過250款冰品，引進桂冠首度推出的3款雪糕，包括冰果室芝麻鐵觀音、花生金萱雪糕、芒果煉乳夾心雪糕；人氣冰品阿奇儂也聯手鮮乳坊，推出鮮乳坊戀乳雪糕，是喜愛濃厚系消費者必嘗新品。同步推薦WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕，讓吃冰就像喝飲料一樣。

愛買量販今年夏天超過40款冰品新上市，不少也聯手知名手搖飲，包括茶湯會醇厚觀音拿鐵雪糕，限量買1送1，還有COMEBUY蘋果冰茶、百香瑤果樂、大麥奶茶冰棒系列；台南紅茶專賣店布萊恩，也有麥香奶茶雪糕、28歲奶茶雪糕新開賣。另近期愛買亦新引進日本哈根達斯夢幻甜果特賞迷你杯，一次可擁有期間限定珈琲物語、濃厚牛乳口味。

家樂福即日起至5月23日推出韓國周，冰品、飲料、炸雞系列等單筆滿599元送30元現金折價券，冰品包括Lotte爽冰、獨家新品Lotte夾心雪糕、福爾摩沙雪糕、義美鮮乳雪糕等。