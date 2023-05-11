藝人楊祐寧與妻子「阿梅」Melinda的甜蜜互動，讓許多網友相當捧場，11日楊祐寧受邀出席020EYEhaus Taipei 101旗艦店活動時，也不吝於在媒體面前放閃，透露自己與老婆的相處模式就是打打鬧鬧，雖然母親節會依循家族固定模式，把媽媽、姐姐、岳母、老婆一同聚餐一起慶祝，不過過去他曾為為老婆訂「世界阿梅日」，模仿老婆的照片全部重拍一次，讓老婆大讚覺得他超浪漫。

楊祐寧曝妻子Melinda是眼鏡控，自信道「我找不到不適合我的眼鏡」。（吳松翰攝）

另外他也透露太太其實是「眼鏡控」，「但我沒近視，所以他很常會叫我戴平光眼鏡給她看。」過去有些作品角色要戴眼鏡、偶爾戴眼鏡時，「她就會眼睛冒愛心。」楊祐寧也自豪地表示自己是「眼鏡臉」，「我找不到不適合我的眼鏡。」並分享自己的挑眼鏡心得，他透露夏天男性大多穿著簡約，因此建議可以挑選造型感較強的墨鏡作為造型亮點，近期他比較偏愛挑選貓眼、形狀感強烈的眼鏡等，「但如果是沒有帶過的品牌，還是要現場試戴比較好。」除確定是否適合自己之外，也有專業人員提供建議。

2020EYEhaus Taipei 101旗艦店囊括 ic! berlin、 LINDA FARROW、 Chrome Hearts等品牌，還有千萬規格蔡司驗光設備。（嘉晏光學提供）

全新 2020EYEhaus Taipei 101旗艦店相較於過去店裝顯得格外亮眼，以香檳金、米色、棕色為色彩基調打造宛若精品宅邸的風格，店內所挑選的眼鏡選品除 ic! berlin、 LINDA FARROW、 訂製眼鏡品牌WOLFGANG PROKSCH、 DITA、豪奢品牌 Chrome Hearts等，還有DIOR及CHANEL、Gucci等精品品牌;另外店內還有千萬規格的蔡司驗光設備，除可檢測眼睛度數外，還能側量眼膜角膜弧度，還能檢測在不同光線條件下平常用眼的度數，透過儀器計算降低日常不同光線條下所造成的量測誤差。

DIOR搶先預購款，建議售價 2萬100元。（嘉晏光學提供）