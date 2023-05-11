桃園某醫院遭爆出有護理師疑似虐嬰，影片在網路上瘋傳，引爆網友怒火，該醫院昨晚間出面致歉，護理師則仍辯稱「是打床墊而非小孩」讓廣大網友無法接受；對此桃園衛生局今赴醫院查核，該護理人員遭停業1個月，而醫院則被開罰25萬元。

爆料公社日前有人PO出一段15秒的影片，影片中的護理師一邊做出打的動作，口中一邊邊罵著「你爸早上還在那邊悠閒，一直盯著我們看，看屁啊，死白目，你以為喔，那麼愛住院，通報社工啦」。

該醫院為此向大眾致歉，說明影片發生的時間為去年8月間，因兒科病房護理師與病童家屬有溝通不良情事，衍生情緒影響而對住院病童有不當行為。

院方表示，影片中該名護理師的行為確屬不當，然該名護理師表示沒有要打小孩，而是拍打床墊，院方已立即依照兒童少年保護通報規定，逕行通報主管機關，並將該名護理師與其護理長立即調離照護單位，護理長降為非主管職，靜候調查，移送考績會議處。

衛生局今赴醫院查核，依護理人員法第35條規定，針對該護理人員予以停業1個月處分；另醫院因未善盡督導之責，依醫療法第57條第1項及同法第103條第1項規定，裁處新台幣25萬元罰鍰。另也呼籲，醫事人員執行醫療業務時，應妥善溝通以維持醫病關係和諧。