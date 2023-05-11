隨著天氣逐漸變熱，許多人開始將衣櫃換季，穿著輕便的短袖出門。不過一名女網友在街上撞見，有年輕妹子竟然只穿著內衣出門逛街，甚至還能清楚看見背後的「兩排扣」，讓她覺得相當詫異，直說「這樣是不是太裸露」，貼文一出，引發討論。

原PO在論壇《Dcard》以「關於現在年輕妹妹的穿搭」為題發文，表示日前她去逛夜市時，發現有一個年輕妹子坐在改裝機車上，上半身只穿著內衣就出門，且內衣的標籤也露出一角，「我還看到了她背後的兩排釦！」

原PO表示，她知道現在很多女生的穿搭風格都是運動內衣再加上外襯，整體感覺若隱若現，但這名妹子真的是只有穿著內衣再加上小短褲，讓她不禁納悶，究竟是自己沒跟上流行，還是思想太過古板？雖然這都是個人的穿衣自由，她還是覺得這種衣著太過裸露。

對此，有網友認為，這種穿著方式並不為奇，「這樣的穿搭在國外應該也見怪不怪了吧」、「有什麼好奇怪的？在國外穿衣自由，憑什麼台灣要像你這種老古板活在古時候」、「現代年輕妹子想法不同，敢穿敢露，衣著大膽，不用太在意別人的看法與眼光反正也管不著」；不過也有人抱持相反看法，「穿太露很容易看膩，而且沒質感」、「我也覺得這樣穿很怪，那個不是內衣嗎？怎麼好像變成比基尼在穿了」。