觀光局指出，為鼓勵日本旅行業者疫後送客台灣，特別安排於5月11日拜會由日本各大旅行社組成的日本旅行業協會（JATA），同時由張錫聰見證葉菊蘭與日本旅行業協會長高橋廣行，雙方首次簽署「日本訪台觀光復甦合作協議書」。

觀光局說，日本旅行業協會以促進日本民眾海外旅遊為主，會員數超過千家，於大阪等地均設有支部，現任會長由JTB旅行社的高橋廣行會長兼任，副會長則由阪急旅行社酒井淳社長與日本旅行小谷野悅光社長兼任，動員組織送客海外實力及能力有目共睹，亦為各國觀光局爭取合作的對象。

觀光局說，此次與台灣觀光協會簽署合作協議，旨以推動日客訪台人次復甦為目標，觀光局將提供JATA會員台灣觀光素材、舉辦說明會與推出促銷活動，鼓勵開發與販售台灣旅遊商品，達成實質送客目的。

葉菊蘭表示，目前喚醒日本民眾的海外旅遊意願是首要之務，相信透過雙方「強強聯手」，將可以很快吸引日本旅客回流再訪。

觀光局說，自5月1日起推出「遊台灣，金福氣」自由行旅客新台幣5千元消費金抽獎活動，日本旅客參與人數位居前三名，為激發更多日本自由行旅客選擇到訪台灣，張錫聰也與日本H.I.S.旅行社矢田素史社長簽署合作協議。H.I.S.旅行社具有送客海外的堅強實力，疫前一年送客台灣超過20萬人次，且向以年輕自由行為目標對象，商品行銷手法也創新多元，期台日產官攜手以實際行動促進更多日本民眾來台旅遊。

觀光局說，台灣觀光推廣團赴日首日即透過合作協議簽署，爭取日本團體與自由行旅客疫後首選台灣，將可帶動日本各大組團社洽簽送客台灣合作計畫，也鼓勵包裝更多台灣創新商品，爭取各年齡層旅客來台。未來將透過舉辦活動、加強媒體宣傳與創意促銷等方式多管齊下，讓更多日本民眾看到台灣、想起台灣，早日復甦日本市場疫前逾200萬來客水準，並達成衝刺國際旅客600萬人次的目標。