印尼總統佐科威（Joko Widodo）於週四（11）坦承，東南亞國家協會（ASEAN）在當前的峰會中，有關緬甸衝突的問題上未能取得任何重大進展。自2021年緬甸發生軍事政變以來，該地區集團已經舉行了多次峰會和會議，但已經停止邀請緬甸軍政府代表出席，不過東協還將繼續提供人道物資到緬甸進行援助。

土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11日報導，第42屆東協峰會正在在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的拉布安巴佐（Labuan Bajo）舉行，印尼總統佐科威告訴所有與會領袖：「坦率地說，2021年東盟領導人就緬甸達成的5點共識（5PCs）的實施並未取得重大進展。」

根據他在Twitter上分享的細節，佐科威表示，東協領袖討論了兩個主要問題，包括在緬甸實施5點共識以及在更廣泛的亞太地區實施東協展望。

作為東協主席國，佐科威表示：「印尼將繼續努力推動5點共識的實施，並通過鼓勵包容性對話、呼籲停止暴力、促進聯合需求評估的完成以及提供人道援助來實現這一目標。」他還強調：「儘管如此，緬甸問題不應妨礙東協共同體的加速發展。」

緬甸軍方於2021年2月發動政變後不久，當時東協由汶萊主持，發布了5點共識（5PCs）。東協呼籲各方進行「建設性對話」，表示這將涉及尋求「符合人民利益的和平解決方案。」

軍方接管引發了緬甸的大規模抗議活動，據當地監察組織「政治犯協助協會」（Assistance Association for Political Prisoners）稱，軍政府部隊在鎮壓異議人士時殺害了1500多人。

盡管近期抗議活動減少，東協的5點共識呼籲緬甸的所有各方停止在該佛教國家內的暴力行為，並「極力保持克制」。根據5點共識，東協還提供人道主義災害管理協調中心向緬甸提供人道援助，並派遣特使訪問緬甸，與「所有相關方進行會談。」