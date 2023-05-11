許多人搭捷運時若感到身體不適，都會希望能夠找個空位坐下休息。一位近日扭傷腳的女子表示，某天她搭捷運時好不容易找到空位想要坐下，沒想到卻被一位媽媽以「我有小孩」的原因擋著不給坐，但對方的孩子明明還在車廂外排隊，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當天搭捷運的時候她剛好看到一個空位，正當她屁股準備坐下時，旁邊卻有一位坐下的媽媽擋著位子不給坐，「說她有小孩」，但該位媽媽的小孩明明人還在車廂外排隊，讓原PO當下完全不知該如何反應，最後只好默默離開，該位媽媽卻繼續碎念，「連小孩都不讓」，讓原PO既傻眼又尷尬，也讓她相當好奇，「大家遇到這種情況會怎麼處理呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「直接明講腳扭到，捷運座位沒有實名制，然後就坐下去，管他的」、「嗆了，乾我屁事，妳小孩坐妳的位子，還有下次記得戴保險套，不會養小孩別再生了」、「他媽媽不會讓給自己小孩坐嗎」、「直接坐下去啊，關我屁事關你屁事」、「坐下去啊X，死大媽，要位子滾去旁邊」。

另外也有人指出，其實原PO持有腳扭傷這張好牌，當下不據理力爭其實很可惜，「不是，你有一張好牌怎麼不打出來，腳扭傷很無敵欸，旁邊的人聽到也會覺得受傷的人一定要坐啊，尤其你是腳部受傷欸」。