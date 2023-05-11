中天新聞台換照訴訟案，台北高等行政法院認定，國家通訊傳播委員會(NCC)未依2018年的法定審查辦法進行評分，昨( 10日) 判決撤銷原處分，NCC當晚就表態會繼續上訴，行政院發言人羅秉成今也表示，法院未否定原先不予換照理由。對此，前立委郭正亮痛批，NCC主委陳耀祥就是要延續「無恥的官位」，NCC已經淪為執政黨的鷹犬、主委就是鷹犬的代表，而羅秉成護航NCC的說詞，郭正亮也大罵「就是有這種X官，才會出問題」。

郭正亮今在《大新聞大爆卦》節目中表示，對於北高行判中天勝訴的結果相當意外，針對獨立機關的行政訴訟，勝率真的太低，如果不是NCC太離譜，真的很難勝訴。

郭正亮也直言，NCC主委陳耀祥如果在日本早就該切腹了，但他現在顯然還想延續他「無恥的官位」繼續硬搞下去，鏡電視案被列貪瀆被告也不迴避，「就是要無恥到底」。

對於NCC聲明中嗆北高行不尊重獨立機關的專業判斷，郭正亮認為，陳耀祥擺明就是要做到明年5月20日蔡英文下台，當然會堅守他的崗位，但這種人就是靠權力護身，在傳播界已經是一個恥辱。

郭正亮也提到，若明年政黨輪替，不排除會廢除NCC，因為整個體制已經出了問題，委員會制度形同無人負責，被追究責任後也沒有任何罰責，中天 10 個案件都被翻案，NCC也沒有任何人受到懲罰。

對於有聲音說該撤換NCC的所有委員，郭正亮坦言，這個機構根本就應該廢除，做錯判決都不用負責，針對中天和其他媒體是明顯雙標，判決被取消後還一意孤行，已經不只是體制的問題，而是這個體制讓執政黨很容易就把手伸進去，讓政治力量裁判媒體，不管是哪一個政黨執政，都是一樣的問題。

郭正亮也痛批，NCC做為行政機關所做的判決也沒有比法院高明，實際上已經淪為「執政黨的鷹犬機關」、「陳耀祥就是鷹犬的代表」。

羅秉成堅稱判決僅就程序瑕疵，要求NCC依法院見解重作決定，並未否定原來不予換照的實體理由，強調中天的3項訴訟請求「准一項駁兩項」，僅准許撤銷原處分。對此，郭正亮也砲轟羅是胡說八道，「行政院就是有這種X官，才會出問題，反正他明年520就下台了」。