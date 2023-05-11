臺灣警政發展協會。（取自網站）

前警政署長陳家欽去年6月底提前退休，迄今快1年，原本退休後大多在高雄陪家人的他，今年3月在台北申請成立「臺灣警政發展協會」，今天該協會網站刊出「治安管理師」培訓班招募公告表示，為協助退休員警再就業，延續治安專長，協會規劃培訓「治安管理師」並輔導轉介企業任管理階層職務。即日起報名，學員免繳交訓練費用，訓練後取得認證者，協會保證所任職企業的工作薪資每月5萬元以上。

該協會網站介紹，該協會為依法設立、非以營利為目的之公益性社會團體，以創新研究警察組織管理、基層員警安全保障、勤務改善、法令增修及新型態犯罪防制，供實務參考，以提升警政工作及保護人民安全為宗旨。

其中關於「警察照護」的部分，該協會強調「招募與訓練、多元引薦」，分別為打擊詐騙、毒品與治安管理師。協會指出，將招募具反詐技能之退警，經協會考核認証，透過銀行工會宣傳至全國金融機構，對行員教育訓練防詐技巧，盼成效擴大至中小企業建立防詐聯合戰線。

打擊毒品也是招募具反毒技能之退警，經協會考核認証，透過教師工會宣傳至全國教育機構，對教員教育訓練反毒技巧。

至於「治安管理師」，今天協會已發出培訓班招募公告表示，初期先招募30名學員，以桃園以北為主，免交訓練費用，即日起開放報名至額滿為主，報名資格為曾任警職退休或屆退者、未受貪瀆案判決確定者、目前未涉刑事案件偵審中者。資格審查後通知面試，通過面試者進行培訓課程，課程共5天，每天6小時，通過後認證核發合格結業證明書，之後轉介企業任職。

陳家欽警政署長任期4年9個月，去年6月底退休。他今天受訪表示，他發現很多基層警察退休後，或許體力不行了，但經驗、智力卻無用武之地，有些甚至去開計程車、做外送員，他覺得很可惜，所以他希望透過訓練、轉介，讓退警能發揮所長，有更好的退休生活，也是造福社會。

他說，退警若能做「治安管理師」，不僅退休生活好，企業也安全，相對地，治安也會更好，所以他想幫幫警察，做公益、替警察發聲，正如他退休時說的，他一輩子都會愛警察。

臺灣警政發展協會三月選出第一屆理事長陳家欽，理事有9人，包括前人事行政總處人事長、前警大教授黃富源，以及警大畢業的律師宋重和與前檢察官王捷拓等人，都是檢警司法相關人員。