興富發建設文心愛悅建案昨天拆除塔吊時吊臂砸進中捷軌道，釀1死10傷意外，中捷公布監視影像並稱撞上前僅13秒可應對，引發外界質疑。消基會交通委員會召集人李克聰指出，除軌道偵測系統應優化外，只要不讓車門關閉，列車就無法出發，應全面檢討sop並加強人員訓練。中捷公司今天坦言，目前的sop中確實沒有這項，會重新檢討。

中捷運務處長許泰銘表示，軌道障礙物自動偵測系統除撞到當下會煞停外，若有異物入侵橫跨兩條鋼軌，造成軌道中斷，會有「軌道佔據」警訊回到控制中心，該軌道電路區域會自動設定速限5公里；若掉落物傷及電力系統，，則會讓該區域三軌斷電。

李克聰指出，中捷的軌道障礙物自動偵測系統功能很有限，看起來沒辦法保護到這次事件的事故，建議中捷了解此設計是否有優化的可能並進行功能優化。

李克聰強調，更應檢討的是應變處理機制，塔吊吊臂掉落時間聲響很大也產生粉塵，都是明顯異常現象，在場人員保全人員跟隨車人員當下只要不讓車門關上，列車就不會往前行駛，中捷公司是否有這方面的教育訓練跟sop？若沒有的話應變機制運作是不完整的，應全面檢討sop，設想各種情境，讓sop能應付異常狀況，也應加強相關人員「車門無法關閉列車就不會往前開」的觀念。

中捷公司運務處處長許泰銘指出，的確若車門因故關不起來，可以讓列車開不出去，但目前sop中沒有這項，中捷會重新檢討。至於當下為何沒做到仍讓列車出發？許泰銘則說，相關人員都知道此概念，但因沒有賦予這樣的作業方式，當下保全僅能以通報為主，後續會研議將此行為加入sop中。