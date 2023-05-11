超人氣男團原子少年土星、木星成員也將在參加馬拉松比賽。（渣打銀行提供）

名模王麗雅、原子少年土星、木星、陳彥博今（11日）出席「渣打臺北公益馬拉松」舉辦宣告記者會。已有10年跑齡的王麗雅，分享自己是因為人生低潮接觸慢跑，而開始嘗試只是因為敵不過朋友的美食誘惑，沒想到從不愛運動到成為陽光女神，但前幾年因故中斷跑步，今年重拾跑者身分，才練跑一下就超喘，「我以前也是跑全馬的，沒想到才8分速就很喘，但我也受到很多人鼓勵，慢慢練習。」而唐立杰順勢大膽問道：「那可以用一餐美食請出麗雅一起練跑嗎？」小鮮肉超直球邀約讓王麗雅超害羞。

宣告報名後，原子少年抓準時機請教跑步小撇步，從飲食菜單到訓練菜單問好問滿，差點問倒陳彥博、王麗雅。而陳彥博也十分好奇，少年們怎麼會分開報名3K跟13K，江尚儒笑稱：「可能因為他們腿比較短怕跑起來太辛苦吧！」而麗雅開玩笑附和提問：「平時擅長舞蹈又是唱跳團體，運動細胞跟體能應該都還不錯吧，難道沒有信心輕鬆完賽嗎？」

聽到兩人的對話，陳水豐激動表示：「我們是想要陪伴首次參賽的粉絲，怕第一次挑戰13K對粉絲負擔太大，想從3K慢慢跑起來，明年再一起挑戰更遠的目標！」記者會最後，少年們也不藏了，直接在現場公佈即將成立「原子少年應援跑團」，號召粉絲一起報名。

三位活動大使也提到，不只是跑步，關於公益與永續的理念，更是吸引他們選擇參與「渣打臺北公益馬拉松」的主因之一，希望透過賽事讓跑友們一起關懷弱勢、實踐永續。王麗雅分享，她的永續是從日常的每個細節做起，例如出門絕對會自己帶水壺，並且運動菜單中會盡量選擇天然蔬果等原型食物、少吃肉，維持身體健康的同時也對環境友善。

談到公益及環保，原子少年們表示平常也很關心這些議題，更加碼分享：「我們不只是想想而已，也都會付諸行動，像是平常我們能用走的就會用走的，運動還可以同時減少環境汙染。」這次限定合體響應公益，也喊話粉絲一起參賽，挑戰自己的同時也能做公益。

「2023渣打臺北公益馬拉松」賽事官網：http://scbmarathon.com。