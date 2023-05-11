大陸實力派男星張若昀2019年於權謀古裝劇《慶餘年》，主演智慧過人的「范閑」一角，在陰謀重重的宮廷之中，一路披荊斬棘，讓劇迷看得大呼過癮，總共創造160億網播量，但拍第二季的消息都放出來4年，卻遲遲沒有開機，直至10日才正式官宣，並公布卡司名單，不過在第一季扮演要角「言冰雲」的肖戰卻不在名單之中，引起粉絲熱議，猜測以肖戰的咖位不會出演第二季。

《慶餘年》預計5年拍3季，2019年播完後，官方便放消息要拍第二季，沒想到4年過去，實際拍攝卻一拖再拖，讓許多粉絲憂心男主角張若昀的合約可能會到期；10日，官方總算在微博釋出第一波官方人物海報，包括張若昀、李沁、陳道明、郭麒麟、宋軼、辛芷蕾等原班人馬幾乎全員到齊，且服裝相當精美，卻唯獨缺了肖戰。

對此，綜合網友意見，當年接拍《慶餘年》的肖戰尚為戲劇新人，但後來跟王一博合作玄幻武俠劇《陳情令》，接演「魏無羨」一角後聲勢大漲，每部劇都是男一號，且微博擁有超過3100萬粉絲，直言「他根本看不上接演配角」，因此海報未出現他的身影，不然就是會換人演他的角色，導致「言冰雲誰演」的詞條登上熱門搜索榜。

肖戰2019年拍完《陳情令》走紅後，陸續接下《狼殿下》、《斗羅大陸》、《餘生，請多指教》等電視劇，奠定一線小生的地位，且光2023年就有2部劇待播，並準備挑戰金庸作品改編而成的《射鵰英雄傳：俠之大者》，可想而知檔期排得很緊，此外，男團出身的他也曾回歸歌唱本業，發行的單曲《光點》成為全球最暢銷的數字單曲，多方位發展，是大陸前途不可限量的新生代藝人。