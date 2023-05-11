縣府工務處提出變更5叉路口車道配置。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

縣府工務處提出變更5叉路口車道配置，徹除顯會路肩機車停車格。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

縣府工務處提出調整國道匝道及聯絡道配置。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國1頭份交流道因往來車流量大，經常造成交通堵塞，苗栗縣長鍾東錦11日下午邀集高公局、公路總局、頭份市公所及頭份在地民意代表等，齊聚頭份交流道會勘解決方案，縣府工務處提出變更交流道周邊5大路口車道配置，以及調整國道及聯絡道等車道配置等，期望高公局及公路總局合力配合改善，紓解塞車問題。

頭份交流道每逢假日與平日上下班尖峰時段，因車流量大經常造成嚴重壅塞，連帶影響周邊道路交通服務品質，引起縣長鍾東錦高度重視，11日下午邀集高公局中區養護分局苗栗工務段、公路總局二工處苗栗工務段、頭份市公所及地方各界，至交流道及台1線5岔路口現地視察，並聽取縣府工務處簡報交流道周邊交通短期改善措施，作為頭份第2交流道設置前的應急方案。

工務處長古明弘表示，由於增設頭份交流道改善計畫時程較久，對改善壅塞的交通現況緩不濟急，須採取短程和中程方案因應，經縣長鍾東錦多次實地履勘，並由顧問公司針對路口交通流量及周邊道路狀況進行分析後，研擬調整建國路和顯會路車道配置等3項短期具體改善措施。

古明弘解說，短期改善措施主要著重在建國路、顯會路的車道調整配置並增加容量。其中，規畫在建國路的力行路至大同路間路段，把前進台1線路口的方向調整為1＋2個車道（簡稱1入2出），自大同路延伸至台1線間則調整為1＋3個車道（1入3出），顯會路自涵洞至台1線路口約170公尺路段，取消路肩機車停車格，調整為1＋2個車道（1入2出），同步加大車流與容量，停車格則移至綠帶內縮後的空間，藉此使尖峰時段的車流更為順暢，減少壅塞回堵。

另由5岔路口進入國道匝道路段，預計規畫往三灣與匯入南向及北向車道，避免車流交織互相影響，在區隔南下、北上處，則將北上車道由原來1個車道拓寬至2個車道，大幅增加北上匝道的車流和容量，避免回堵到平面道路而影響周邊交通。但此一方案，尚待高公局討論審核。

運用改善聯絡道進入國道匝道線形，可增加道路容量，而這些改善措施所牽涉到的增加指引標線和明確路標，均應能夠明確引導用路人，以減少駕駛人因不熟悉路況而遲疑停等，多管齊下可望提高行車秩序與流暢度。

鍾東錦指示工務處，近期內邀集各級民代與相關人士召開說明會，讓大家充分了解改善方案的細節和效益，短程改善措施希望能於6月底完成，中程改善措施則於年底前完成，讓鄉親往來行車順暢，感受到優化的交通服務品質。

鍾東錦說，未來五楊高架、造橋交流道陸續完成，續有頭份交流道改善計畫，可望徹底解決這個交通沉疴，釜底抽薪，提供鄉親一個優化的交通環境和品質。

另外，有關頭份市中興路部分路段的標線改善方案，縣長鍾東錦、工務處長古明弘經與頭份市長羅雪珠溝通後，同意依工務處提出的方案進行改善，未來除在建國路、信東路、中央路3處路口配合紅燈左轉時相，保留左轉專用道外，其餘路口均取消左轉專用道，相關事宜由市公所盡速辦理，預計下周進場施工調整標線和號誌等，以利駕駛遵循行駛。