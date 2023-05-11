規模32億美元的亞洲基金股票愛馬仕投資管理（Federated Hermes），已經在去年底及今年初陸續出清台積電及騰訊，因為兩家公司估值未能合理反映經濟和政治上的挑戰，並提到若台積電再跌15%至20%，才會考慮買進。

基金管理人派恩斯（Jonathan Pines）表示，台積電定價更像是一家「長期企業」，而非週期性企業；騰訊的估值必須「特別出色」才有吸引力，因為該公司正處於美中緊張局勢的最前線。

該基金績效過去三年擊敗88%的同行，派恩斯受訪時表示，他在去年底至2023年初期間，陸續出清兩家公司股票。由於市場揣測升息即將進入尾聲，亞洲許多大型科技股開始反彈，而在2022年，估值皆因地緣政治緊張局勢和悲觀的半導體週期而走低。

台積電目前股價約帳面價值的4.2倍，競爭對手三星股價僅1.1倍。派恩斯說，由於潛在的衰退環境對其邏輯技術業務，以及地緣政治影響，台積電需要再跌15%至20%，基金才會考慮投資。

此外，派恩斯的基金看好三星業績觸底，公司治理模式也持續改善，過去3至6個月不斷增持韓股。派恩斯表示，三星能影響整個產業的盈利能力，「當整合產業後，面臨經濟衰退也有一定的防禦力。」