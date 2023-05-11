亞洲喜劇之王周星馳過去一向低調過日子，直到2022年開通社群帳號後，不僅頻發文還會親自回覆粉絲留言，但還是保持神祕沒有露面。直到4月中旬周星馳與五月天合體，才罕見露出正面照；沒想到周星馳今（11日）驚喜同框周杰倫，兩人在香港相見歡，他更脫口想合作，詢問大家可以做什麼。

華語樂壇天王周杰倫這幾日在香港舉辦演唱會，有許多大咖藝人都到現場支持，看出他的好人緣；最令網友震驚的是，周星馳今（11日）晚間曬出與周杰倫霸氣同框的合照，他手拿一瓶超大份量的紅酒，淡定地問，「我和@jaychou 想合作，除了賣酒，還可以做什麼？」

周星馳的問題立刻掀起兩岸三地網友轟動，雙方粉絲嗅到兩人有機會合作，都紛紛熱情表示，「拜託一起拍電影」、「你們一起做節目」、「功夫籃球」、「再加上五月天組成『周六月天』」；還有不少人光是能見到2天王同框，就已經感動到不能自己，「賣什麼我都買，做什麼我都看」、「太狂了，已經無憾」。

沒多久周杰倫也在IG發文，曬出與周星馳的合照，想到品嘗美酒要把舌頭捲成一圈，有感而發地問，「請問星爺，情歌要聽起來先甜後苦，亦苦亦甜，所以我也要把舌頭捲起來唱嗎」。而「雙周」合體私下到底聊了什麼，也讓粉絲都很好奇，對此，周董所屬的杰威爾音樂表示，兩人在現場互動就是紅酒交流、藝術交流。

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