民安9號演習動員中央與地方協力團體等20餘單位、逾300人參演，場面浩大逼真。(于家麒攝)

演習模擬夏興發電廠遭受戰爭砲火襲擊設備起火，台電人員先行搶救滅火。(于家麒攝)

金城車站也模擬遭襲擊失火，消防隊緊急出動進行搶救。(于家麒攝)

經濟部政務次長曾文生(前排右二)擔任上級指導官，率相關部會一行34人蒞臨現場進行考評。(于家麒攝)

砲火襲擊造成遍地傷患，警義消動員大批人力搶救傷患。(于家麒攝)

金門縣2023全民防衛動員暨災害防救(民安9號)演習今(11)日下午正式登場，2點一到金湖鎮民手機「災防告警細胞簡訊」大響，模擬夏興發電廠遭受戰爭砲火襲擊進行戰災搶救及災民收容演練，總計動員縣府、國軍、中央駐金、公民營事業單位等協力機構及民間志工團體等20餘單位、逾300人參演，場面浩大且逼真。

民安9號演習以金門地區遭到戰爭攻擊為想定，上午於太武山北坑口進行兵棋推演，由副縣長李文良主持；下午移師夏興發電廠及金門大學實施戰災搶救及災民收容演練。由經濟部政務次長曾文生擔任上級指導官，率行政院動員會報、災害防救辦公室、台閩戰綜會報、國防部、經濟部、交通部、行政院通訊傳播委員會、國家災害防救科技中心、內政部消防署、警政署、役政署、民政司、營建署、教育部、漁業署、衛生福利部等一行34人蒞臨現場進行考評。

演習主軸設定為戰時情況下合併天災來襲之各項災害搶救作為。上午兵棋推演設定戰備整備、應急作戰、全面作戰，及天災整備應變復原重建共6階段26課題實施推演；下午則依兵推課題規畫綜合實作，由各單位以實際人、事、物進行操演，以求「推演相符」、「驗證實務」。

金門地區本次首度辦理以戰災為主軸的演習，模擬經濟基礎設施遭受破壞，通信、電力、油料、自來水及交通設施都面臨損毀狀況，由相關單位派員搶修搶救。隨推演時間經過，戰爭影響區域及程度越加嚴重，進入全面作戰階段時，發生物資短少、屋毀造成大量傷病患、無家可歸被迫收容等情形，真實模擬戰爭造成的絕境。

副縣長李文良表示，金門歷經古寧頭、大二膽、八二三等數場台海戰役，鄉親對於戰爭的無情更能感同身受。借鏡近年國際間發生的衝突，在積極倡議和平友善交流的同時，我們也應該超前部署提前設算，針對重大災難發生時，如何將災損降至最低。透過本次演習中推演、實作到檢討，希望能建構本縣完善的戰災應變體制，以回應人民對於政府的期待。

民安9號演習在中央與地方各單位攜手縝密籌備下圓滿成功，評核官對於演習內容與過程均表示肯定；李文良也感謝上級指導官及各部會給予專業指導意見，將請各參演單位將建議事項納入未來策進參考，以禮遇大同篇的願景來轉化落實為鄉親安居樂業環境的五大藍圖。