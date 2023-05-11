泰山強調，陳敏薰身為泰山獨董，本應獨立執行職務，不僅對於任職公司應保持獨立性，對於任職公司之法人股東，亦應保持獨立性，此有商業法院所作裁定可循，泰山對於主管機關未審先判，逕認陳敏薰並未構成當然解任事由乙節，深表遺憾。