據中國載人航天工程辦公室消息，天舟6號貨運太空太空船進入軌道後順利完成狀態設置，於5月11日5時16分成功對接中國太空站天和核心艙。本次載運任務攜帶3名太空人280生活物資、推進燃料與各項載荷總重5.8噸，讓天舟6號成為世界現役貨物運輸能力最大、軌道支持能力最強的貨運太空船。

據《快科技》報導，天舟6號與中國太空站交會對接完成後，將轉入組合體飛行段。此次貨運任務除攜帶3名航天員280天的生活物資，包括他們的食品、衣服、節日用品以及一些衛生用品，裝載貨物約260件，上行補加推進劑700公斤，運輸物資總重約5.8噸。同時搭載了多項載荷，用於開展科學試驗和驗證。

報導說，天舟貨運太空船採用貨物艙和推進艙兩艙設計，貨物艙用於運輸各類物資，推進艙作為飛行任務平台，主要配置推進、電源、測控通信等平台設備，為飛行器提供動力、能源與通信功能，並裝載太空站補加推進劑。

據指出，天舟6號貨運太空船以天舟5號為基線進行了改進，將原非密封的後錐段更改為密封艙，為改進型全密封4個貯箱狀態。改進後，密封艙貨物裝載空間提升了24%；裝載能力由5.5噸增加至6.7噸，提升了22%；整船物資裝載能力由6.9噸提高至7.4噸，上行載貨比由0.51提高至0.53。

載人航天辦公室表示，與以往的標準型貨運太空船相比，包括天舟6號在內的改進型貨運太空船的總運輸能力和上行貨物運輸能力大幅提升，成為世界上現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運太空船。