鴻海創辦人郭台銘近日重揭BNT採購內幕，引發熱議。媒體人張禹宣指出，綠營見縫插針試圖「拉郭打侯」，今(11日)更有機構做民調營造黃金交叉，但同機構過去從陳時中、鄭運鵬、做到蔡培慧，點名誰民調領先，誰就會落選，堪稱反指標。他更強調，郭近期議題操作到位的只有擋疫苗，如果綠營認同郭聲勢看漲，等同在打臉自己，說明全民都認為有擋疫苗，認為蔡政府與大小姐不顧台灣人性命，直批操作手法粗糙不堪。

「手路太粗，是一句台語。」張禹宣表示，曾幾何時，民進黨的操作手法如此粗糙不堪，竟然用得上這句話。在侯郭大戰之中，民進黨一直嘗試見縫插針，原訂的策略應該是「拉郭打侯」，但隨著「擋疫苗」事件的炎上一路燒到大小姐，也讓不少綠營人士陷入「戰略模糊」，到底該殺誰該捧誰？策略與方針完全大亂！

張禹宣指出，就在今日，更有一個神一般的豬隊友機構，過去所做的民調多次「神預測」，從陳時中、鄭運鵬、到蔡培慧，這個機構點名誰民調領先，誰就會落選，堪稱「冥燈」反指標。當中的靈魂人物秘書長王智盛，更是遭到起底曾經是陳明通的學生，主修三民主義，這段經歷也解釋了該機構的民調，為何如此「精準」。甚至還獲得「台灣民調透明百科計畫」評為0.5顆星公信力的殊榮。

張禹宣強調，然而這樣的機構，卻在此時此刻公布郭台銘超車侯友宜，配合綠營網軍側翼開始一蜂窩的吹捧，說是時勢所趨，國民黨要內亂了。如此粗糙的操作與帶風向，連劣質到公信力趨近於零的民調都拿來使用甘之如飴，民進黨吹捧郭台銘的目的，司馬昭之心人盡皆知，卻忽略到最根本的邏輯矛盾：

張禹宣直言，比起造勢場合與種種失言，郭台銘最近的議題定調與操作，唯一到位的只有「擋疫苗」這件事，如果民進黨認同郭台銘聲勢看漲，等同在打臉自己，說明全民都認為「有擋疫苗」，認為「蔡政府與大小姐不顧台灣人性命」，證明在疫苗的處理上，完全失職。當民進黨一邊罵郭台銘造謠，一邊又說他聲勢看漲，在戰略上早已徹底的紊亂與失焦，到底擋疫苗是真，還是郭台銘民調看漲是真，連自己都陷入邏輯錯亂。

張禹宣吐嘈：所以到底是擋疫苗還是黃金交叉，選一個好嗎？