不少人都認為面試時，進入會議室對答如流，給人留下好印象就能過關，殊不知從進入大門那一刻就已經開始。一名男子到大公司面試，進入大樓後，僅因為一個小小舉動，不到5分鐘就被刷掉，還成為了負面教材。

英國《鏡報》報導，一位女面試官分享了過往徵人經歷，她表示，有名男性求職者來應徵，踏入大門口後，櫃台女接待員上前招呼，準備帶領男子到面試會場。

但是該名應徵者不知為何，全程東張西望，始終沒有正眼看過接待員一眼，且態度並不是很好，而女性接待員實際上卻是人資部門經理喬裝的，原來早在進入大樓的那一瞬間，面試就已開始，應徵者卻始終沒有意識到問題嚴重性。

人資經理隨後將男子引導進會議室，指出男子缺乏眼神交流，自己多次搭話都被忽略，態度還頗不耐煩，非常沒有禮貌，在自己表明身分後，男子像是換了個人，突然變得謙虛有禮，因此認定男子不適合這份工作，不到5分鐘就被刷掉。

事後人資經理也將此次經驗當作教材，呼籲求職者們務必尊重每一個人，保持眼神交流，不要犯下跟男子一樣的錯誤。她補充，男子還沒得到這份工作，對待接待員就已經態度不好，若成功錄取，往後更是無法想像，「面試從進入大樓的那一瞬間，就已經開始了」。