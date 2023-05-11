國家政策研究基金會主辦「520蔡政府施政總檢討民調發布會」，有62.0%受訪民眾對政府這兩年管制物價漲幅的表現不滿意。國民黨智庫執行長柯志恩表示，蔡政府執政7年，只有「爛」一個字可以形容。

柯志恩今(11日)在臉書粉專貼文表示，蔡政府執政7年來，民眾非常有感，因為只有「爛」一個字可以形容，特別是治安爛、高物價爛、兩岸關係爛，國政荒腔走板、人民苦不堪言。

柯志恩接著指出，什麼都漲、就是薪水不漲，近3年通膨嚴重，高達9成5以上的民眾對物價上漲感受深刻，3成多的家庭經濟狀況變差，更有近半對台灣未來經濟感到悲觀。還有摸黑吃飯成常態、產業缺電挫咧等，6成2以上對未來大規模停電感到擔心，且超過5成反對政府提高火力發電及大規模農地種電，近7成認為應延役核電廠來穩健減核。

柯志恩點出，勞工過勞拚生活、勞保擺爛將破產，透過精算勞保恐怕將於2028年破產，有近6成民眾擔心領不到勞保年金，特別是20歲到59歲的青壯年最憂心。空汙傷身體、空品沒保障，近年空汙造成民眾身體發炎或致癌持續發生，7成民眾感到空氣品質變差，高屏澎鄉親不該淪為次等公民。

柯志恩指出，社會不安、人心不安，高達六成以上民眾感受治安變差，光去年就有超過一萬人以上被網路詐騙，損失高達20.9億元。新課綱累死教師、學生競爭反降，不僅教師教學負擔增加，孩子學習壓力更大，有近5成不認同新課綱可以提升孩子競爭力。兩岸關係急凍、台海兵兇戰危，超過7成民眾認為兩岸關係變差、近6成擔心台灣將會變成戰場。

柯志恩強調，面對人民總總的不安與不滿，蔡政府看到了嗎？總統、院長已失民心，人民不該過苦日子、下架無能政府才能拚好日子，2024讓我們一起「撥爛反正，重返執政」。