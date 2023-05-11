NCC對中天新聞裁罰連續9次被法院撤銷，北高行昨（10）日再撤銷NCC不予中天換照之行政處分。法務部長蔡清祥稱，如果NCC需要提供法治的建議，「我們也會從法律面提供，供他參考」。對此，國民黨立委王鴻薇勸法務部長，不要再「為虎作倀」，NCC根本不應該再上訴，應該要撤銷原來對於中天撤台的相關處分。

國民黨立委曾銘宗今（11）日於立法院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，一個行政機關的行政處分被連續撤銷，這種現象是否常見？蔡清祥坦言，若純粹以他個人感覺的話，「以我有限的經驗裡面，確實是不多見。」

蔡清祥還說，法院的判決予以尊重，而且這也不是最後的判決，還有救濟的機會，如果NCC需要提供法治的建議，「我們也會從法律面提供，供他參考」。

對此，國民黨立委王鴻薇今晚發布影片指出，NCC撤照中天新聞已經嘗到敗訴成績，沒想到蔡清祥竟說尊重NCC上訴的決定，也願意替NCC提出相關法律建議。王鴻薇質疑，難道你蔡清祥想要當NCC的訴訟代理人嗎？

王鴻薇強調，NCC敗訴之後，應該要服從法律的判決，不應該再行上訴。而且在實務上，很多政府單位在行政判決敗訴之後也就不再上訴，因為要維持人民基本權利。

王鴻薇勸法務部長，不要再「為虎作倀」，NCC根本不應該再上訴，應該要撤銷原來對於中天撤台的相關處分。