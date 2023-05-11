習近平赴滄州市考察調研 了解當地麥田種植推廣 20:302023/05/11 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家主席習近平11日到河北省滄州市進行考察。（央視新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視新聞報導，大陸國家主席習近平11日在河北省滄州市，先後考察了黃驊市舊城鎮仙莊片區旱鹼地麥田、黃驊港煤炭港區，瞭解當地旱鹼麥種植推廣及產業化、港區生產經營及發展規劃等情況。 習近平考察雄安新區 主持推進建設座談會 對抗極端氣候 農委會攜手氣象局建逾100個農業氣象站 聚焦歐洲投資人推廣ESG 證交所與永豐金證線上引資9日開跑 #習近平 #當地 #麥田 #種植 #推廣 也許您會感興趣 推薦閱讀 建商看好彰化二林中科狂推建案 房市改變「當地房仲」最有感 12:322023/05/09 財經 全台第3大產區 嘉義鳳梨盛產上市民雄農會520辦促銷 17:572023/05/10 生活 貿協率19業者組台灣館 首邁進加拿大食品展 22:202023/05/10 財經 國銀西進腳步停滯 近五年掛蛋 22:432023/05/09 財經 台灣觀光推廣團赴日搶客 首簽日訪台觀光復甦合作協議書 19:442023/05/11 財經 習近平會晤世界華僑華人社團聯誼大會代表 問候全球華人 15:502023/05/08 兩岸 高雄首選玉荷包禮盒開賣 買愈多愈划算 11:312023/05/08 寶島 花蓮山域事故頻傳 議員建議培訓族人取得嚮導證照 12:002023/05/09 生活 習近平將主持中國－中亞峰會 專家：與俄爭奪影響力 22:432023/05/08 兩岸 客家小炒全國爭霸賽6／11登場 鍾東錦化身總鋪師推廣客家菜 13:592023/05/08 寶島 屏東首創台灣永續農業聯隊 與企業跨界合作挺農民 14:402023/05/08 寶島 鍾東錦化身「一日總舖師」 推銷通霄彩虹玉米秀廚藝 16:172023/05/11 生活 首屆中國中亞峰會18日西安登場 習近平將主持 13:222023/05/08 國際 習近平將主持中國—中亞峰會 4國總統將訪陸 10:062023/05/08 兩岸 對抗中俄 美軍重啟「AI」指揮鏈實驗 00:052023/05/11 軍事 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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