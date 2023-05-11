美國疫情期間妨礙移民申請庇護的規定今天告終，預計近幾週內將有數萬人在美國南部邊境提出庇護申請，進一步激化美國國內激烈的移民相關辯論。

法新社報導，現役軍人和國民兵都已被派去協助邊境管制官員，應對即將湧入美國這個全球最富裕國家的庇護申請人。這些移民大多經濟狀況不佳。

3年多以來，根據美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code），美墨之間長達3200公里的邊境幾乎全部關閉。這項法規看似是在疫情期間為防止感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）者入境美國，實際上旨在迅速驅逐試圖入境的移民。

如今，隨著COVID-19緊急狀態劃上句點，庇護申請服務也於華府時間午夜過後正式恢復。

德州艾爾帕索（El Paso）市長李瑟（Oscar Leeser）先前表示，「我們不知道隔天會發生什麼狀況，也無法預料接下來10天會發生什麼狀況」。艾爾帕索一直是最繁忙的移民過境點之一。

「我們知道移民會持續湧入，我們會繼續確保我們可以幫助他們。」

共和黨抨擊總統拜登同意讓美國法典第42卷失效，說此舉導致「門戶大開」。前總統川普（Donald Trump）批評，這堪稱是「恥辱日」。他還暗示，如果他明年再度入主白宮，將重新實施在邊境拆散移民家庭的政策。

川普昨天說，「如果有這項政策，他們（移民）就不會來了」。

當局已派出約2萬4000名邊境警察和1100名移民事務相關人員前往支援，五角大廈也派出約4000名軍人。

美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）指出，「整體而言，我們採取的方式是為入境美國設立合法途徑，並對非法入境者實施更嚴厲的懲罰」。

與此同時，路透社報導，本週有成千上萬移民正趕在一項新法規實施前跨境進入美國。該法規可能禁止多數非法跨境者尋求庇護，還有許多人因為不清楚美方政策，只能聚集在邊境的墨西哥側等待。

根據美國昨天宣布的最新規定，如果移民入境前途經他國，卻未先在他國尋求庇護，或是未透過合法途徑進入美國，他們就不能在美國申請庇護。

馬約卡斯說，一旦抓到非法入境且不符合庇護條件的移民，他們可能被驅逐出境並禁止入境美國5年。

邊境巡邏人員工會主席朱德（Brandon Judd）說，本月8日、9日，每天都有逾1萬名移民從美墨邊界非法入境美國時被捕。