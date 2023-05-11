女星張本渝擁有深邃五官，入行30年演出多部影視作品，近年她除了拍戲，也深耕舞台劇表演，工作行程忙碌，時常會透過社群平台和粉絲們互動，近日她曬出一張以前的舊照，她開玩笑稱撞臉豬哥亮大哥，可愛模樣讓網友笑翻。

張本渝今（11日）在facebook發文，並貼出舊照寫下「朋友說像Peco牛奶糖娃娃，我怎麼覺得像豬哥亮豬大哥？」她介紹當時這張照片是在舞台劇《莎姆雷特》時期，2013年張本渝在《莎姆雷特》中飾演皇后和貴婦乙，當時她頂著蘑菇頭，身上穿著華麗的西式服裝，模樣看起來相當青澀，貼文一出粉絲們紛紛留言：「很可愛」、「哈哈，有像耶」、「豬小妹」、「不說不覺得，仔細一看還真的像豬哥亮大哥耶」。

張本渝近年主演電視劇《婚姻結業式2》，劇中探討婚姻的狀態，張本渝在劇中從家庭主婦到果醬公司老闆，被問到感想張本渝帥氣回應：「婚姻不是女人的全部，不管身邊有沒有人，都要把自己過好。」聊到戲外如何經營感情，她直言「有心經營的話天天都是情人節」，同時分享自己目前正在談遠距離戀愛，據悉，張本渝和圈外男友相差8歲，對方在美國、日本從事藝術類工作，男友年紀比她小，「他給我很大空間和安全感，隨時找他都在。」