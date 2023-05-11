一名網友日前在上班時趁午休偷看A片，女主管當下發現大罵他變態下流，並當眾指責他，他事後被公司記過懲處，女主管要求他調離單位，他發文問「雖然是我的不對，但可以告我的女主管妨害名譽嗎」，強調自己不是在工作時間看A片，但對方卻大罵他變態，還不斷宣傳此事。

該網友在Dcard發文，他日前趁上班午休時，在座位偷看A片，剛好一名女主管經過身邊，他因為戴耳機沒聽到對方，女主管發現後就大罵他變態下流，並當眾氣憤地說他在看A片，隔天他遭2名男主管約談，主管表示監視器畫面很清楚，稱公司會記過但不會提告，而該女主管要求他需調離單位。

該網友說公司懲處都能接受，「雖然是我的不對，但可以告我的女主管妨害名譽嗎」，他認為對方大罵他變態，還不斷宣傳此事，他強調自己不是在工作時間看A片，是午休時間，ipad、網路也都是自己的，沒有用公司資源，他說「我有必要離職嗎？如果因為這件事而離職我也怕找不到工作了」。

其他網友不認同原PO，留言「在上班的時間跟工作場合看…真的很不適合，如果對方是被嚇到脫口而出應該算正常吧」、「丟臉還想吿人」、「古人說的見笑轉生氣耶」、「哪來的臉告人家」、「怎麼有臉告？你家人問你為什麼要告，你說：上班偷看A片被發現很丟臉然後要告人」。