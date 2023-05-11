幻象起飛。（張子璿提供／邱立雅竹縣傳真）

國慶雷虎小組大雁隊形。（張子璿提供／邱立雅竹縣傳真）

準空軍官校學生張子璿一身迷彩裝，從小立志從軍，如願考上空軍官校。（邱立雅攝）

竹東高中高3學生張子璿出身軍人世家，從小便對軍旅生活相當嚮往，後來迷上攝影，在友人帶領下開始追起了軍機，拍攝軍機起降，甚至也趁著國慶典禮半夜卡位拍下飛官與飛機的英姿。張子璿最大的夢想是駕駛幻象戰機，於是選考空軍官校，通過體檢、面試等重重考驗，近日終於順利上榜，讓他開心得在校園內歡呼大叫慶祝。

提起國軍各式軍機如數家珍的張子璿，因愛上攝影，更從小就住在新竹空軍基地附近，平常最大的愛好就是追拍軍機起降，甚至立下希望能駕駛幻象兩千的目標，最崇拜的飛官則是幻象女飛官蔣青樺少校，曾無意間拍下蔣青樺飛行的英姿，讓張子璿又驚又喜，更期待未來有機會進入二聯隊，成為她的小學弟。

「很多人覺得飛機起降很吵，但我聽得很享受。」張子璿表示，自己的太姥爺是陸軍上校指揮官退伍，腿上有個保護同僚被炸傷的痕跡，他認為是光榮的印記，讓他對軍旅生涯心生嚮往，盼望有一天也能駕駛戰鬥機，保家衛國。

身為棒球教練的父親曾鼓勵張子璿，「想打職棒的人每天看球賽就能進職棒嗎？」讓他深覺逐夢也要踏實，於是每天負重單眼相機和鏡頭晨跑，培養自律精神，更認真保護眼睛，今年初他順利通過體檢，離夢想又更進一步。

10日當天空軍官校放榜，張子璿在同學陪伴下，先打開空軍訓練紀錄片「傲氣飛鷹」邊看邊舒緩緊張心情，收到簡訊當下確定上榜不分系飛行生，讓他開心得衝出教室大叫慶祝。為迎接未來的受訓生涯，張子璿開始每天苦讀英語，期盼舉相機按快門追拍飛機的手，能轉為操控戰鬥機守護疆土的手。