【立綱氣象報報】周一轉多雲早晚涼 周二白天氣溫升

受到華南雲雨東移影響，明（12）日各地皆有機會降雨，專家預估，梅雨季的第2波鋒面對於下周日、下周一（5/14、5/15）的影響最大，降雨熱區為中南部、東部山區，「對比較缺水的南部水庫頗有幫助」，母親節外出要記得備妥雨具，而下周二（5/16）鋒面逐漸遠離，各地天氣再度恢復穩定。

氣象局資料顯示，明日上午各地多雲可透光，由於華南雲雨區東移，中午前後北部及東半部偶有局部短暫雨，中部也有零星飄雨，南部午後也會出現局部陣雨。

溫度方面，清晨北部及宜花低溫約20、21度，中南部及台東低溫22、23度，白天中部以北及東半部高溫約26至28度，南部高溫上看31度。

下周日、下周一（5/14、5/15）溫度略降，低溫恐下探1字頭。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱指出，明日入夜後各地出現短暫陣雨，周休假期（5/13、5/14）鋒面接近，北部雨勢顯著，氣溫也隨之下降，清晨低溫恐怕會低於20度，下周一（5/15）晚間鋒面離去，北方高壓又帶來涼空氣，下周二（5/16）冷高壓減弱再度回溫。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發文直呼：「梅雨季第2波！」根據最新預報，這波鋒面對下周日、下周一（5/14、5/15）的影響最大，降雨多數集中在中南部、東部山區，「對比較缺水的南部水庫，會頗有幫助」，下周二（5/16）鋒面離去，各地氣溫回穩。該粉專指出，今年梅雨季迄今都是「移動式」，頂多降雨2天，不過傳統的滯留梅雨鋒面即將到來，預估下周後段就能開始密切注意。