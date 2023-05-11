大魯閣自啟動轉型以來，除專注運動休閒及商場經營，也於民國109年透過轉投資「和宸國際開發股份有限公司」，並持股18.75％，參與開發雙北的都市更新項目；和宸國際開發主要股東除了大魯閣，還有服裝品牌夏姿等，預計此開發完工時期可望落在2030年，以現今市場公告現值預估整體案量上看200～300億元。

大魯閣指出，團隊在111年底成功整合台北市南港區南港段的40筆土地，進行都更，該基地屬於策略型工業區，可作為企業總部及科技與生技產業商辦，面積合計5,891坪，鄰近南港軟體園區，距離350公尺，距南港高鐵站約500公尺。

透過和宸國際開發多方評估，日前與忠泰建設完成簽約合作開發，總開發量體約3.8萬坪，將規劃為企業總部及科技與生技產業商辦大樓，此案都更劃定已於112年3月通過，預計將於113年3月前送件都市更新事業計畫報核，預計115年申請建照，並在取得建照後開工。