台泥指出，國內水泥市場價量穩增，在水泥本業的貢獻度成長。

能源事業則是讓台泥獲利貢獻度增加的主因；台泥企業團近年來積極朝新能源市場布局，去年起非水泥事業占公司合併營收占比已達3成以上，今年首季受惠轉投資和平電力與新能源的貢獻，成為第一季業績成長的重要動能。

亞泥首季獲利成長，主要的則是來自電力事業、轉投資企業及國內水泥及預拌混凝土事業部門。

以亞泥轉投資的嘉惠電廠，由於第二期增加了發電量，且，又得到售電費率的調高，因此營運得以成長。

亞泥轉投資的亞東預拌、及權益法投資的遠東新（1402）等，今年首季的獲利貢獻也為亞泥營運增添成長。

大陸解封之後，當地水泥市場價格在第一季有調漲，加上需求也比去年同期疫情期間有增加，所以，亞泥大陸市場的營運也比去年同期有改善。

亞泥指出，今年營運可望倒吃甘蔗，營收獲利預期會呈「季季高」的走勢。