今年3月首度刷破3千億元，林志吉分析原因有三，包括：3月較2月營業天數多；二二八連假帳款請款延至3月入帳；隨著疫情趨緩，國內旅遊、百貨、餐飲、休閒產業簽帳金額普遍增加，銀行局觀察，至少15家發卡機構在相關消費有增加，更有二家銀行（國泰世華、中信銀）的簽帳金額較2月增加百億元。

就個別銀行來看，3月國泰世華銀以643.12億元、首季刷卡額1,645億元，拿下單月和首季刷卡王；中信銀3月刷卡金額達581億元、首季刷1,535億元排名第二；玉山銀3月刷卡額419億元、年增13％，排名第三。

金管會也同時公布非現金支付的統計。據金管會統計，截至今年3月底，國人非現金支付交易筆數約15.22億筆、年增17.56％、非現金支付交易金額約1.67兆元、年增16.78％，僅管年增率都有雙位數，但在「筆數」上距離今年目標「78億筆」達成率不到二成，今年恐難達標。

林志吉指出，行政院推動2025年非現金支付使用率目標是90％，金管會在2015年設定五年倍增計畫，至2020年底屆期，比率為40.37％，之後依舊難以突破，把線上購物ATM轉帳都納入後，比重也僅51.7％，仍未達標，因此金管會2021年修正為成長率目標，推出今年底要達到「金額6兆元、筆數成長50％（78億筆）的新目標。

林志吉坦言，目前看來金額部份今年可能突破7兆元，但筆數部份，恐難達標，主要是疫情期間搭捷運人數銳減，本土疫情爆發在2021年5月中，而4月台北捷運日均量是201萬人次，疫情影響最嚴重的6月時降到44萬人次，不過現已恢復，今年3月已來到202萬人次日均量。

非現金支付今年若突破7兆元的意義為何？林志吉指出，就國內的民間消費金額約10兆元，若非現金支付達7兆代表民間消費有七成是來自電支、信用卡、ATM等消費。