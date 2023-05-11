舉辦19屆的新北市貢寮海洋音樂祭10日停辦消息一出，樂迷哀嚎一片，議員也砲聲隆隆，新北市觀旅局今晚發新聞稿表示，新北市政府2023年河海音樂季，已規畫今年8月連續3個周末，於淡水漁人舞台及新北大都會公園連續開唱！市府已聽見樂迷、音樂圈人士懷念海祭的聲音，為了回應廣大樂迷期待，宣布再將貢寮海洋音樂祭一起納入續辦，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台。

觀旅局表示，市府對於原創音樂的支持從來沒有中斷過，今年除了持續支持獨立音樂表演辦理河海音樂季，將獨立音樂舞台從淡水漁人舞台延伸到新北大都會公園，大都會舞台與淡水漁人舞台同樣具有大眾捷運交通區位優勢，讓更多人可以一起共襄盛舉，而想要懷舊的樂迷朋友們，可以回到貢寮海祭，一起搖滾吶喊！今年的河海音樂季，有漁人舞台、新北大都會舞台，再加上貢寮的海祭台，提供樂迷更多參加原創音樂活動的時間與空間選擇，歡迎作伙來新北搖滾，支持臺灣原創音樂。