中天新聞台自2020年底遭NCC通傳會撤照關台後，針對遭裁罰事項提出申訴抗告，至今已讓NCC吞下超過10連敗。最關鍵的換照案10日判決出爐，台北高等行政法院裁決NCC敗訴。國民黨立委賴士葆今(11日)發文強調，NCC另行於2020額外修正的規則，量身訂做新標準讓中天入罪，可謂欲加之罪何患無辭。讓人想到當年為了不讓管中閔上任，國家機器耗盡洪荒之力人格謀殺，最後蔡政府雖無法得逞，但民主法治已全然被踐踏。

賴士葆表示，不信公理正義喚不回，中天提出行政訴訟救濟，2年6個月漫長的歲月終於等到一線曙光，台北高等行政法院判決NCC對中天換照案撤銷處分。看到司法人員秉持良知和專業，不為政治效力的判決，令人感動與尊敬。惟這是一審的結果，將來還有很長的路要走，NCC自甘沉淪，捨獨立機關的立場，變成執政黨的政治打手，以公權力驅除不同政治立場的媒體，手無寸鐵的媒體要與NCC抗衡，惟靠司法能堅守正義的防線。

賴士葆痛批，民進黨全面執政之後，肆無忌憚，以公權力介入新聞言論自由，2020年以政治力粗魯的下架不同政治立場的中天新聞台，對親綠新聞媒體卻是無止境地以雙重標準縱容包庇到人神共憤的地步。NCC撤銷中天執照的殺手鐧在於違法制定評分基準，捨棄應該援用2018年的法令，卻另行於2020額外修正的規則，可謂欲加之罪何患無辭，等同量身訂做新的評分標準讓中天入罪。

賴士葆提到，去年華視出包的紀錄不勝枚舉，變成新聞界的笑話，在NCC登記在案就11案，創下一個月內密集出包7次的歷史紀錄，董總輪流下台也沒有改進，NCC全然呵護，只有輕判罰款，並且保證沒有撤照的問題，相較於對中天釜底抽薪撤銷證照最嚴厲的處置，真的天壤之別。NCC對中天連續裁罰的25件，其中9案被法院判決撤銷，足以證明NCC對非我族類的行政濫權。

賴士葆指出，這讓人想到當年為了不讓管中閔上任，整個國家機器耗盡洪荒之力，動用所有部會、媒體和網路的力量，要找出證據推翻台大遴選委員會的決定。政治赤裸裸地插手介入學術，對學者人格謀殺，最後蔡政府無法得逞，管中閔身心備受摧殘，歷經驚滔駭浪上台，他不覺得是勝利者，因為民主法治都被蔡政府全然踐踏。

賴士葆直言，儘管NCC和陳耀祥已經成為蔡政府極為負面形象，蔡政府踐踏大學自治、踐踏新聞自由習以為常，不覺羞愧或是違和，NCC決定要上訴就是最好的說明。