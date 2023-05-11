民進黨2024總統提名人副總統賴清德，個人YT推出第二支影片，他在第一支影片中提到那罐「神奇的牛油」，引起網友好奇，賴清德說，跟牛一點也沒有關係，其實是凡士林跟磺胺藥，攪和在一起的消炎藥。

賴清德第一支影片播出，跟大家分享小時候的故事，卻不少人嫌「老派」，賴清德今天影片，多了日前上任發言人郭雅慧，他說，做為一個新手 YouTuber，要謝謝「賴好友」的支持，讓他的「歪踢」開張不到一週，就突破萬人訂閱了！

他說，頻道剛上路，有許多地方都需要「賴好友」的幫忙，謝謝大家熱情地給他意見，他都有看到、也特別蒐集起來，做成了這集 QA 企劃。也會努力推出不同的影片，像是被敲碗的清德台語學堂、廚藝教室，都是他很想嘗試的主題。

今天影片中，「賴好友」建議，希望賴副以後可以穿比較不正式的衣服，這樣可以跟年輕人更拉近距離。

賴清德說，這問題也是很多人建議他，可能很多人看到他，常常在穿西裝，工作上的關係，基於禮貌跟尊重，很多場合都必須要穿西裝，在家裡一定是穿牛仔褲，然後穿T恤、POLO衫。

他說，因為過去當醫生在醫院，或參加學術會議，又或者是當立委開會，當市長跟行政院長，必須參加很多正式場合，否則的話，他私底下都跟大家都一樣，「大家的意見都很好，我會來改進」。

被問到做菜，他說，「我會做啊」，在鄉下出生長大，因為媽媽常常在外面工作，所以兄弟姐妹都會煮。

至於會做什麼？他說，都是家常菜，例如番茄炒蛋，或是炒茄子，「一般家常菜我應該都沒問題」。

至於第一支影片他提到腳被鐵釘刺傷，用牛油治療腳的故事，更是引發熱議；他說，牛油是小時候，大家稱呼那罐藥叫「牛油」，其實跟牛一點關係都沒有，所以他對牛油一直很好奇，一直當醫生時才知道，「牛油」就是第一是凡士林，第二是磺胺藥，是黃色消炎藥片，可能就是弄成粉，攪和在凡士林裡，就成了一罐，沒想到效果那麼好。

對於會不會支持台語發展？他說，會；台語是國家語言，他不只會推動台語，還有客語、原住民語、華語，只要是國家語言，他都會推動。

對於推出個人新頻道，賴清德說，壓力很大，不只要拍短影片，還要想到大家反應不知道好或壞，「要大家給我支持指教」。