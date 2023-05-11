內政部長林右昌率所屬一行於今(11)日下午赴金門縣政府拜會縣長陳福海，同時與縣府工務處、建設處、地政局等單位主管座談，陳福海也於會談中向林右昌提出三大計畫案，極力爭取中央協助，包括建請中央挹注經費闢建2-29號及1-1-1號計畫道路、以及建請協助縣府提送之公益性必要性區段徵收審查案等，林右昌表示會全力配合支持金門的基礎建設，共促地方之發展。

縣府說明，因應金門大橋開通後交通流量大增，為了地區路網的暢通性，同時疏緩現有交通流量壓力，縣府規畫闢建「金門縣2-19號計畫道路」，以慈湖路口為起點，往東延伸至瓊安路與環島西路2段，道路全長約 815公尺，完成後將銜接環島西路與瓊安路，可疏解金門大橋之車流，提昇整體路網完整性，並可增進東西半島之發展，計畫總經費約1.92億元，建請納入「生活圈道路交通系統建設計畫」匡列預算，並分年補助辦理。

同時縣府也指出，金門小三通經過3年的停航重啟專案復航後載運量已逐步回復，縣府也積極繼1-1計畫道路(金豐路)完成後，也針對1-1計畫道路串連水頭至尚義機場道路運輸廊道，規畫將1-1延伸路段從西海路開通至環島南路1段官裡聚落路口，以疏解現行城區之車流，也增進海陸空運輸連結性及功能性，希望中央經費能給予全額補助。

另針對縣府目前執行區段徵收案件包括金門大學附近區段、金湖鎮2期區段、金寧鄉后湖區段以及金城鎮2期區段徵收等4案，執行中受限於公益性必要性審查，致推動困難，建請協助提送之區段徵收公益性必要性審查，並放寬公共設施用地變更為可建築用地者不限公辦重劃，以符合地方發展需求。

林右昌表示，交通建設的需求在符合補助計畫的條件下中央會持續來支持補助，包括「生活圈道路交通系統建設計畫」、「前瞻基礎建設計畫－提升道路品質」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」等補助計畫，中央都有編列相關預算，縣府所提交通建設計畫都會全力配合支持金門的基礎建設。另區段徵收案件也會就縣府各案的執行內容給予協助，共同來促成地方之發展。

陳福海最後表示，感謝內政部歷年來對於地方建設的支持，金門大橋開通與小三通逐漸恢復常態後，地區交通整體路網完整性及海陸空運輸連結性，更迫切需要，希望建設計畫中央經費能支持補助；另區段徵收案件也關乎民眾權益及地方發展，金門的各項重大建設及長遠發展，是需要中央經費的挹注及提供必要的協助，也希望中央對金廈交流給予更多的政策支持，共同讓金門的發展更臻完善。