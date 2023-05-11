題陞企業回饋地方，添購消防災情勘查車及救災救護器材贈予消防局第2大隊寶山分隊，以供消防同仁執行救災、救溺、山搜勤務使用，11日舉辦捐贈啟用典禮，由消防局長陳中振親自到場主持致謝。

題陞企業以半導體設備搬運起家，跟著半導體產業一路成長茁壯。於金融海嘯來襲時，農家出身的總經理張鈺和轉型投資有機農業，親自挽起袖子帶領員工下田耕作，過程中也遭遇一連串挫折，但張鈺和拿出搬運設備嚴謹研究精神，到處觀摩與請教專家，用心與大自然為友，累積豐富的心得，更開設健康蔬食西餐廳及茶工廠等。

張鈺和對於公益事務關心不落人後，發願為執行救災救護的消防人員盡一份心力，親臨寶山消防分隊表示欲捐贈相關車輛及器材，在了解分隊需求後，除了捐贈一輛全新的消防救災車，保障打火弟兄救災的行車安全外，另捐贈消防頭套、救災手套及救災照明燈提升火場救災安全。

此外也捐贈2合1生理監視器、救護車內快取式器材整理盒系統及攜帶式氧氣組雙肩背袋，提高救護人員執行救護技術效率，加上總價高達50萬的救援三腳架、全身式吊帶等繩索救援器材，讓打火弟兄能應付接下來所需面對的各種災害。

陳中振感謝題陞企業有限公司的善行義舉，對新竹縣消防人員的安全有極大的提升，有了這輛救災車及這批救災救護器材的加持，對於寶山分隊的救災能力如虎添翼，必能作為執行救災、救溺、山難搜索、載運人力物資、後勤補給及災情勘查等的重要利器。