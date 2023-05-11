農曆3月23日墾丁珊瑚產卵大爆發，為此，墾管處將於12、13日晚上9點至9點半在臉書平台直播眺石、出水口的珊瑚產卵盛況。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

農曆3月23日墾丁珊瑚產卵大爆發，為此，墾管處將於12、13日晚上9點至9點半在臉書平台直播眺石、出水口的珊瑚產卵盛況。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

農曆3月23日媽祖生，同時也是墾丁珊瑚產卵大爆發之時，墾管處為讓民眾了解珊瑚生態又不干擾珊瑚產卵，將於12、13日晚上9點至9點半在臉書平台「墾丁國家公園臉書粉絲頁」直播眺石、出水口的珊瑚產卵盛況，有羽珊瑚、環菊珊瑚、微孔珊瑚等，可想見畫面有如海底星空十分迷人。

墾管處指出，墾丁海域的珊瑚，每年約在媽祖生前後夜晚集體同步釋放精卵束，管處透過在眺石與出水口進行水下監測，記錄下軸孔珊瑚、叢生棘杯珊瑚、羽珊瑚、環菊珊瑚、微孔珊瑚等珊瑚產卵盛況，當下的海洋彷彿夏夜般的嘉年華，既魔幻又充滿生命力。

管處為減少人為過度干擾珊瑚產卵、但又能讓民眾了解珊瑚生態，每逢珊瑚產卵季就會安排珊瑚產卵直播，而今年因適逢農曆閏二月，加上氣候變遷與環境多變等因素考量下，特別在4、5月間共安排4場次珊瑚產卵直播。

但4月間的珊瑚產卵直播卻不見盛況，墾管處解釋，可能是因海溫尚低及其他因素，所以未見大爆發，僅有零星產卵，但可預期5月應該很有可能見到珊瑚大規模同步相競產卵的盛況。

墾管處表示，最後2場、也是最有看頭的2場珊瑚產卵直播，就在12、13日晚上9點至9點半在臉書「墾丁國家公園臉書粉絲頁」登場，12日當天正是媽祖生，過往珊瑚產卵大爆發無往不利，所以民眾可以敬請期待，一起享受迷人的海底星空。

此外，管處也將在直播期間派專人與民眾互動，當天只要留言通關密語，即有機會獲得國家公園精美的宣導品。