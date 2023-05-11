第四分局昨天獲報意外發生後，立即啟動交通快打，交管維護交通順暢。（四分局提供／張亦惠台中傳真）

興富發建設文心愛悅建案昨天中午12點27分執行塔吊拆除作業時，疑因鋼索斷裂造成吊臂從31樓高空墜下，插進中捷軌道，造成1死10傷的悲劇。四分局表示，事發後一度啟動分局級交通快打，管制文心南路段，歷經12小時的交通管制措施，今天0點56分文心南路段封閉路段解除管制恢復通車。

第四分局表示，獲報後由分局長李建興偕同副分局長張明輝、偵查隊隊長江清萬、交通組組長陳敬中等幹部趕赴現場啟動分局級交通快打；指揮集結南屯所所長廖雲傑28名警力、12名義交到場，與捷運警察隊共同分工協助救護傷患送醫、同步管制文心南路段（文心南三路至文心南五路禁止車輛通行），並擴大疏導車輛往大墩南路、東興路、豐偉路、向心南路等路段分散車流，降低交通衝擊，即時協請警廣加強宣導駕駛人避開管制路段。

第四分局指出，警方全力配合中捷公司車廂修復工程，歷經12小時的交通管制措施，逐步開放道路範圍，今天0點56分文心南路段封閉路段解除管制恢復通車。

第四分局分局長李建興表示，本次工安意外，造成突發性的交通狀況，警察有效運用快速機動反應警力，迅速到場管制加強疏導交通車流，並視狀況調度警（民）力支援長達12小時，直至交通恢復順暢為止，維護本市道路交通安全與順暢。