「渣打臺北公益馬拉松」是國內少數同時可以讓跑者成績獲得跑界重要紀錄AIMS與WA認可的賽事，也是渣打全球冠名贊助的9大城市馬拉松之一，是長跑愛好者的「個人收集名單」之一，從台北賽事起點，持續挑戰新加坡、吉隆坡、香港、上海、倫敦、福克蘭群島、澤西島以及奈洛比等。

此次活動代言人為極地超級馬拉松運動員陳彥博、陽光女神王麗雅，及超人氣男團原子少年，他們也都號召熱情支持的粉絲，一起上賽道突破自我，Go Forward勇往直前。

渣打銀行總經理韓德聖11日為活動公開宣傳，並透露自己已提前練跑，目標是攻下13公里的里程。他表示，渣打銀行自2013年投入公益路跑活動以來，便持續與跑友共同創造亮眼成績，累積至今已號召超過23.6萬人次跑者參與，一同跑出超過390萬公里的累計路程。

韓德聖說，基於馬拉松活動是從公益出發，長期來支持逾1,700位視障跑者完賽挑戰自我，並成功募集超過新臺幣7,700萬元的金額，用於協助弱勢青年的就業與輔導。而且，賽事當天會號召渣打銀行志工協助賽事順利，將有超過200位渣打銀行志工所組成的 Plogging（淨街慢跑）團隊，參與13公里組別的賽事，以一邊慢跑一邊撿拾垃圾的實際行動，減少賽事舉行過程中，對環境造成的直接影響。

一如渣打集團推動淨零排放目標，韓德聖表示，「渣打臺北公益馬拉松」也將啟用環保獎牌的設計，以竹纖維替代傳統獎牌材質，展現全新風貌。賽事的相關製作物，也將遵循「減量、回收、再利用」的原則，轉化成可持續使用的物資，成為循環經濟的最佳案例之一。