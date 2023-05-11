喬山4月份合併營收24.1億元，年增12.3％，顯現第二季營收重返成長軌道，三大事業部門同步年增。由於今年疫情干擾已解除，全球健身房會員人數屢創新高，新開點及器材更換需求強勁，客戶目前加大拉貨因應，喬山樂觀看待第二季營收將有大幅度年增，可望在單季重返獲利，且營收也將逐季增高。

喬山表示，在今年度二大健身器材展美國IHRSA及德國FIBO展中，喬山展現了商用第一大的實力。其中，為期3天的IHRSA Tradeshow疫後重回San Diago展會中心，吸引大批來自世界各地的客戶集聚一堂。喬山以最新connected strength training 解決方案與Sprint 8 GX團體訓練，成為此次秀展中最閃耀的健身品牌。

FIBO Show則在4月中於德國科隆舉行，喬山動員上百位員工在展場上接待來訪人潮，現場完成數筆訂單的簽訂，以期能在新品上市時拔得頭籌，使用最新的器材招攬新會員持續的加入。

展望後市，目前喬山穩居全球商用健身器材市場第一大，觀察到近期二大海外秀場的人潮湧入，以及健身房客人的成長態勢銳不可擋，今年喬山商用營收成長可期；至於家用市場需求經過2年的調整，預估今年下半年回到常態，加上集團旗下日本富士醫療器今年將擴大營運範圍，喬山2023年合併營收可望續攀高。

法人表示，喬山目前合併毛利持續拉升，在營收逐季放大下，效益將顯現，2023年喬山有機會朝營收、獲利雙雙成長的目標前進。