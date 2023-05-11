新竹縣學校參加111學年度全國科技教育創意實作競賽，從百餘支隊伍中脫穎而出榮獲佳績，其中，六家國小以「智能浴廁小幫手」奪下科技任務國小組銀牌獎，博愛國中以「健康不煩腦」拿下資訊科技國中組銅牌獎，成功國中的作品堆高機及發射器則獲得生活科技國中組精品獎。

六家國小指導教師黃彥穎表示，學生此次設計的作品「智能浴廁小幫手」，主要是解決浴廁擾人的惡臭潮濕，避免滋生細菌與發霉，使用後可減少後續人工的清潔消毒，作品能從全國賽中脫穎而出奪得銀牌，是對學校課程推動的肯定。

黃彥穎說，此作品改善了傳統排風扇缺點，並結合人體感應、溫濕度及臭味感測器偵測，可避免設備持續開啟而浪費電源。使用時會先幫廁所空氣清新，並自動開啟燈光及調節室內環境溫度，再進行除濕、除臭、殺菌、消毒。

博愛國中的作品「健康不煩腦」則以預防年長者失智為發想，由黃紫涵、余武洋、蘇湘筠、周邑洪4名學生撰寫平板APP，並結合開發電控板感測與物聯網功能，提供長者醫療資訊查詢、動腦訓練、傳送line訊息、用藥提示與緊急求救等貼心功能。

作品不但操作簡易且可自行客製化出題調整，並設計成可青銀共樂的彩色杯桌遊，透過平板顯示題目與計分，搭配實體按鈕搶答，不但能訓練長者手眼協調與專注力，更可增進青銀之間的情感。

成功國中參加的生活科技組比賽則分為2個項目，學生必須利用自製的發射器，在規定時間內發射泡棉的圓球及方塊，準確擊倒特定的9宮格數字，擊中後接著用堆高機將貨櫃從A點搬至B點後再進行堆高，藉此評估各參賽者自製機械的精準度與穩定性。

指導教師沈章平說，為了讓發射器更完美，師生利用午休及假日一起看了無數相關原理製作的影片，及參考其他的作品不斷地改進，失敗了就再討論重新來過，終於完成作品，並成功獲獎。參賽的3名學生蔡秉均、李昊宸、張晉嘉也表示，雖然犧牲假日很辛苦，但是在全國賽中和各縣市的選手彼此較勁，是個很寶貴的經驗。