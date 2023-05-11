台日交流美事再添一樁！高雄鳳梨產地直送日本學生餐桌，5月3日封櫃啟程，1貨櫃數量將提供5月10日至5月12日3天東京八王子市全市共38校，約1萬3000名日本國中生營養午餐，全市國中生皆會品嘗到來自台灣高雄的美味鳳梨，香甜高雄鳳梨搭起台日姐妹市友誼橋樑。

高雄市與東京八王子市自2007年締結姊妹市，至今已16年，兩市文化、經濟、教育交流頻繁且深厚，疫情開放後，也多次深度交流強化兩市情誼。

東京八王子市教育委員會相當重視此次交流活動，更用心地準備食農教育教材，以簡單易懂的方式說明高雄與八王子市之間的連結，更介紹高雄港都的特色，讓國際交流深耕校園。品嘗到高雄金鑽鳳梨的八王子市立第五中學校的學生們紛紛表示高雄鳳梨又甜又香，連鳳梨芯都細嫩好吃，跟平常吃到的鳳梨比起來更香甜可口，高雄鳳梨在學生們的午餐時間裡大受歡迎。

促成這樁美事的八王子市前市長、現任八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一表示，希望藉由提供高雄產鳳梨作為營養午餐飯後水果，可以讓日本國中生知道高雄市、八王子互為姐妹市，並製造兩市親近交流的機會。

此外，理事長更提到期盼明年可以將高雄鳳梨提供給八王子市全市國小生享用，預計觸及人數達2萬6000人以上，擴大兩市交流，強化國民外交。

高市府農業局長期致力於深耕國際市場，市府團隊今年不僅率團參展2023年東京國際食品展，行銷「高雄首選」農產品品牌成績亮眼之外，外銷日本訂單不停歇，日本山形縣地方農協今年持續發起當地企業團購高雄鳳梨，各團體預購達3000顆以上，本次也是山形縣企業團購鳳梨第三彈，山形農協連續三年指定購買高雄鳳梨，響應活動更是登上當地新聞報紙，受到熱烈回響。

農業局局長張清榮表示，高雄鳳梨的好品質遠近馳名，產季3月至6月，肥沃的土壤、熱情的陽光是鳳梨好吃的因素，但最重要的關鍵在於高雄鳳梨農世代傳承的耕種智慧。長年耕耘海外市場，如今受到國際買家青睞，連續多年指定採購，除了行銷擴展更多國際通路，也堅定我們提升外銷果品品質的心，將持續輔導轄內農民團體提升冷鏈設備與國際接軌，藉由農產品讓全世界認識高雄。