新竹縣文化局縣史館推出518博物館日系列活動，首場活動「從我家餐桌開始的閩客料理對話」講座將於5月13日下午2時登場，邀請作家陳淑華與民眾分享自身田野調查經驗，探索閩、客兩大族群的飲食原貌，現場也針對講座研發客家創意小點，歡迎有興趣的民眾報名參加，在聆聽講座、參觀客家飲食文化特展之餘，品一口客家鹹甜食。

縣長楊文科表示，除了系列活動外，目前縣史館也展出的「愛食麼个」客家飲食文化展，從傳統市場出發，探索客家粄唸謠裡的米食變化，學習新竹在地煮食獨有的烹調手法，領略客庄自家手藝的傳統美味。

為呼應展區一桌澎湃的桌心菜，5月13日特別邀請《灶邊煮語：台灣閩客料理的對話》及《島嶼的餐桌—36種台灣滋味的追尋》作者陳淑華老師，舉辦「從我家餐桌開始的閩客料理對話」講座。

文化局長李安妤表示，自2015年開始，陳淑華老師花了3年的時間，從北到南，展開「閩客料理詞彙的採集與比較」的田野計畫，透過親身觀察，收羅整理料理相關的詞彙，這些煮食動詞雖以文字呈現，長久以來卻一直以語言的型態存在於閩客各自的飲食生活裡，特別是在昔日的灶邊生活。這是一場傾聽之旅，也是記憶的挖掘之旅。

歡迎民眾報名參加講座，現場除展售料理飲食相關書籍，同時邀請「或者」旗下正在籌備中，以「好客、輕鬆、自由」定位營運的城市客廳「或者新州屋」團隊，特別針對講座研發客家創意小點。活動詳情請至新竹縣政府文化局官網（http://www.hchcc.gov.tw/）或臉書粉絲專頁 (www.facebook.com/hchcc.gov) 查詢。

另外，系列活動於5月14及18日也推出親子共學工作坊，讓家長帶著小朋友體驗紅肉李子釀，由於報名相當踴躍，14日活動報名已額滿，18日的工作坊則為特教機構場次，不開放線上報名，邀請特教師生共學，利用易理解的5感體驗方式，踏出實踐文化平權的第1步。