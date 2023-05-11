鳳小岳11日現身中國時報大樓宣傳新作，熱情發送親簽風車與大家互動。（石智中攝）

鳳小岳近來釋出台語新單曲，新歌獲得好評。（石智中攝）

鳳小岳將推出新專輯，日前釋出台語新單曲〈風車〉，11日特地現身中國時報大樓宣傳新作。他熱情參與快問快答活動，被問及請畫出心目中太太、兒子「小木耳」模樣，他馬上繪畫出辣椒、忍者龜來分別代表太太、兒子。

他甜蜜放閃說，「小辣椒的內、外都很辣，辣也是很兇的辣，不好惹 要小心翼翼、小心處理。」他與兒子都很喜愛卡通《忍者龜》，時常與兒子暢聊忍者相關話題，現在還會透過忍者龜來教導傳達給兒子正確的價值觀、想法，開心喊：「很感謝忍者龜。」

他的新歌〈風車〉MV邀來7歲混血帥兒入鏡，父子首度同框成為驚喜彩蛋，直言，一開始沒有想到要讓兒子參與演出，當導演靈機一動詢問：「你小孩能不能來拍？」他回家馬上詢問兒子，更承諾：「可以上YouTube喔！」兒子開心地一口答應，他今日還開玩笑說，「這行業要靠關係、潛規則，他（兒子）被我潛規則。」

他透露，兒子看到MV一釋出，十分滿意，兒子興奮說：「現在全校都看到，全3年級的人都有看了。」至於有給兒子酬勞？他幽默表示：「這份禮物他應該長大就可以體會，我本身就是一件禮物。」

母親節將至，他與母親感情深厚，已計畫與母親、太太及兒子等親友聚餐慶祝，感性說：「非常感激媽媽 ，天天都是媽媽日，現在有自己的家庭更加感到珍惜。」